Conselho de Disciplina arquiva processo disciplinar a FC Porto e Nakajima

O Conselho de Disciplina decidiu arquivar o processo disciplinar que tinha aberto ao FC Porto e a Nakajima por "eventual violação de deveres atinente à relação com intermediários".Os dados que levaram à abertura do processo, agora encerrado, estarão relacionados com os que conduziram à punição de Theodoro Fonseca , em outubro deste ano, por parte do mesmo Conselho de Disciplina.