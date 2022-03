Conselho de Disciplina confirma suspensão de Sérgio Conceição e Petit

O Conselho de Disciplina confirmou a suspensão de Sérgio Conceição e Petit, treinadores de FC Porto e Boavista, respetivamente, por um jogo. Ambos tinham sido admoestados como 5.º cartão amarelo na Liga Bwin no dérbi portuense realizado no último domingo, no Estádio do Bessa.Sérgio Conceição foi ainda multado em 153 euros pelo 5.º cartão amarelo, ao passo que Petit foi punido com coima de 62 euros.No Boavista, nota ainda para Javi García e Porozo, que vão falhar a próxima jornada, por terem visto, respetivamente, o 5.º e 9.º cartão amarelo no campeonato.