Conselho de Disciplina da FPF suspende Francisco J. Marques por 73 dias e multa o FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu punir Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, com um multa de 5920 euros e uma suspensão de 73 dias.





De acordo com o mapa de castigos, divulgada esta quarta-feira, a sanção de Francisco J. Marques está relacionada com "declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração, nomeadamente de agentes de arbitragem, proferidas em entrevista ao Porto Canal". O castigo em causa refere à críticas feitas por Francisco J. Marques ao árbitro João Pinheiro após o Sp. Braga-Benfica, em março de 2021. Para além disto, a SAD do FC Porto foi ainda multada em 8570 euros.O mapa de castigo do CD multou ainda Fernando Saúl, oficial de ligação dos adeptos do FC Porto, em 1430 euros por publicações nas redes sociais após o embate dos dragões com a Juventus, para a Liga dos Campeões.