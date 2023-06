Conselho de Disciplina instaura dois processos disciplinares a Francisco J. Marques

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou dois processos disciplinares a Francisco J. Marques, um por queixa do Conselho de Arbitragem e outro por participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).Recorde-se que o CD anunciou ontem, quarta-feira, que puniu o diretor de comunicação do FC Porto com 45 dias de suspensão e 7.650 euros de multa, também por ofensas à arbitragem.Leia, agora, os comunicados do CD que confirmam os processos disciplinares agora instaurados a Francisco J. Marques:"Instauração de processo disciplinar a Francisco José Carvalho Marques, por deliberação da Secção Profissional, de 30 de maio de 2023, tendo por objeto declarações proferidas em rede social, na sequência de participação apresentada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. O processo foi enviado, dia 31 de maio de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesade Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.""Instauração de processo disciplinar a Francisco José Carvalho Marques, por deliberação da Secção Profissional, de 30 de maio de 2023, tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou violação de deveres gerais, na sequência de participação apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros deFutebol. O processo foi enviado, dia 31 de maio de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução."