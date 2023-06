Conselho de Disciplina instaura processo a Colombatto: alegado insulto racista a Pepe em causa

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que instaurou um processo disciplinar a Santiago Colombatto.Em causa está o alegado insulto racista dirigido pelo médio do Famalicão a Pepe, defesa-central do FC Porto, em jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão.Recorde-se que, antes, para perceber o que se passou em concreto, o CD tinha aberto um processo de averiguações motivado pelo caso a envolver os dois jogadores."O processo foi enviado, dia 5 de junho de 2023, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", pode ler-se no comunicado.