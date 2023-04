Conselho de Disciplina instaura processos disciplinares a Sérgio Conceição, Vítor Baía e SAD portista

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos a Sérgio Conceição, Vítor Baía e à SAD do FC Porto, na sequência das participações apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e pelo Benfica.O processo foi enviado, a 18 de abril de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.Em causa estarão as declarações do treinador e do administrador do FC Porto sobre arbitragem, antes dos jogos de FC Porto e Benfica da pretérita jornada da Liga Bwin, altura em que os dragões reduziram a desvantagem relativamente às águias para quatro pontos, na tabela classificativa da Liga Bwin.Um processo disciplinar diferente, mas dentro da mesma linha, foi instaurado ao diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, "tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem, ou eventual violação de deveres gerais, na sequência de participação apresentada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol".Este processo, de resto, foi enviado, dia 19 de abril de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.