O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar à SAD do FC Porto, "tendo por objeto eventual inobservância de outros deveres, na sequência da convolação do processo de inquérito n.º 15 – 2022/2023, instaurado no dia 9 de março deste ano.No mesmo comunicado divulgado na tarde desta quinta-ferira pode ler-se que o processo foi enviado na terça-feira à Comissão de Instrutores da Liga.