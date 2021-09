Conselho de Disciplina mantém multa a speaker do FC Porto por causa de insultos a Ronaldo e família

A secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol julgou improcedente o recurso apresentado pelo oficial de ligação aos adeptos (OLA) e speaker do FC Porto, Fernando Saul, confirmando, simultaneamente, a multa de 1.430 euros que lhe foi aplicada inicialmente por incentivo ao ódio e violência.





Em causa está uma participação feita pelo Sporting, na sequência das publicações de Fernando Saul nas redes sociais contra Cristiano Ronaldo e a sua família , no passado dia 9 de março, em reação à qualificação do FC Porto para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, frente à Juventus."Está vingado Basileia contra os ladrões de Itália, e está vingado o que o porco do Ronaldo fez no Dragão. Que raça que orgulho, isto é Porto! Carneirada da mouraria guardem os posts! Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família", escreveu, na altura, Fernando Saul.