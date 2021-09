Conselho de Disciplina multa FC Porto e Francisco J. Marques em mais de 16 mil euros

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou multas conjuntas superiores a 16 mil euros à SAD do FC Porto e ao diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, no âmbito do processo disciplinar aberto em abril deste ano após a participação apresentada pela APAF, por "declarações proferidas à comunicação social sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes da arbitragem", pode ler-se no comunicado do CD da FPF.





A SAD portista foi multada em 8750 euros e Francisco J. Marques em 7650 euros, sendo que o diretor de comunicação dos azuis e brancos fica ainda suspenso por 45 dias.