Conselho de Disciplina multa FC Porto na sequência de exposição do Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF multou o FC Porto em 6.120 euros, assim como Fernando Saul, Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) dos portistas e speaker do Estádio do Dragão, em 1.224 euros. As sanções resultam de um processo disciplinar aberto na sequência do uma exposição do Sporting, após a partida na qual as equipas se enfrentaram, no recinto azul e branco, a 20 de agosto deste ano, para a Liga Bwin (3-0).A SAD foi sancionada ao abrigo do artigo 117.º do Regulamento Disciplinar, que versa sobre utilização de aparelhagem sonora, e Fernando Saul segundo o artigo 141.º, relativo à inobservância de outros deveres.