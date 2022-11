Conselho de Disciplina suspende Francisco J. Marques por 35 dias

O VAR Luís Ferreira faz metade do trabalho e só intervém (e bem) para salvar o Benfica, porque no lance deste vídeo ficou caladinho. Coitada da verdade desportiva, tão maltratada. Um pontinho aqui, dois acolá e assim se brinca com a classificação pic.twitter.com/N5VvkmnzJC — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) October 1, 2022

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou Francisco J. Marques com 35 dias de suspensão e multa de 5.610 euros, devido a uma publicação no Twitter, feita pelo diretor de comunicação do FC Porto a propósito da arbitragem liderada por Rui Costa, no V. Guimarães-Benfica (0-0), disputado no passado dia 1 de outubro e referente à 8.ª jornada da Liga Bwin."O VAR Luís Ferreira faz metade do trabalho e só intervém (e bem) para salvar o Benfica, porque no lance deste vídeo ficou caladinho. Coitada da verdade desportiva, tão maltratada. Um pontinho aqui, dois acolá e assim se brinca com a classificação", escreveu, na altura, Francisco J. Marques.Este castigo surge, de resto, como consequência da participação disciplinar apresentada pelo Conselho de Arbitragem da FPF. O FC Porto ainda não decidiu se vai recorrer deste castigo aplicado a Francisco J. Marques.