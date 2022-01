Conselho Superior de Magistratura esclarece recusa de juízes em buscas ao universo do FC Porto

O Conselho Superior de Magistratura emitiu um esclarecimento sobre as noticiadas recusas de três juízes em tomar parte nas buscas ao FC Porto solicitadas pelo juiz Carlos Alexandre. Segundo aquele órgão, foi solicitada a presença de dois juízes "numa busca a realizar, entre outros, ao FC Porto". Previamente a um sorteio entre todos os juízes do TIC, apenas uma juíza solicitou escusa "alegando relações pessoais com alguns dirigentes". O sorteio avançou, ficaram "duas juízes adstritas às buscas" e Carlos Alexandre, refere o CSM, não fez "qualquer participação".Relativamente às notícias divulgadas sobre a alegada recusa de três juízas do TIC do Porto para executarem buscas solicitadas pelo Juiz Carlos Alexandre, o Conselho Superior da Magistratura informa:1 – Na sequência de comunicação do então Juiz Presidente da Comarca do Porto, sobre a necessidade da presença de dois juízes numa busca a realizar, entre outros, ao Futebol Clube do Porto, efetuou-se um sorteio, entre todos os Juízes daquele Tribunal (TIC).2 – Previamente ao referido sorteio foi solicitada escusa apenas por uma Juíza, alegando relações pessoais com alguns dirigentes daquele Clube.3 – Face à aludida escusa procedeu-se ao sorteio, entre os restantes Juízes, ficando duas Juízes adstritas às solicitadas buscas.4 – Mais se informa que não existiu qualquer participação por parte do Juiz Carlos Alexandre a este CSM, tendo sido apenas dado conhecimento, como é habitual e se impunha.