Conselho Superior do FC Porto debateu possibilidade de serem revistos os estatutos do clube

O Conselho Superior do FC Porto reuniu pela primeira vez desde as eleições do ano passado para debater "temas estruturantes" que envolvem o clube, pode ler-se na nota que os dragões publicaram no seu site. Lourenço Pinto, presidente da mesa da assembleia geral e, por inerência, presidente deste órgão consultivo do clube, entendeu existir uma "necessidade extrema" de que o Conselho Superior "seja ouvido mais vezes do que aquilo que é o normal", para que os sócios troquem "impressões e ideias". Até ao final deste ano estão previstas, pelo menos, mais duas reuniões, em setembro e novembro, para que seja ponderada a "possibilidade de rever os estatutos", de forma a que estes tenham "maior modernidade".





"Esta reunião tem comunicabilidade. O presidente quer trocar impressões com as pessoas, quer ouvir os associados, sentir a sua reação, e aproveitou-se a situação para dar maior alargamento a estas reuniões. E também pensar na possibilidade de rever os estatutos para lhes darmos uma maior modernidade, se possível considerando que eles são uma peça adiantada, bem construída juridicamente e no aspeto desportivo. A perfeição atinge-se aos poucos e esta é mais uma jornada para que se atinja esse objetivo. É um dos nossos pontos", revelou Lourenço Pinto, em declarações ao site do FC Porto, após a reunião que decorreu ao final desta tarde, no Estádio do Dragão."O Conselho Superior é um órgão importantíssimo para nós. Não se trata apenas de um órgão consultivo, é um órgão que reúne um conjunto de personalidades que desempenham ou já desempenharam um conjunto de funções, além de um conjunto de associados eleitos em assembleia geral. Daí advém uma necessidade extrema de que este Conselho seja ouvido mais vezes daquilo que é o normal. Temos de seguir o exemplo do nosso presidente, que tem sido um defensor acérrimo do Conselho Superior, ou seja, da comunicabilidade. O nosso presidente é uma pessoa comunicável, que gosta de ouvir, de ver achegas, de receber conselhos e ter ideias. Portanto ele quer que o Conselho reúna mais vezes", reforçou o presidente da mesa da assembleia geral dos dragões.