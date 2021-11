Contas do FC Porto aprovadas com apenas uma abstenção

As contas do FC Porto relativas ao exercício de 2020/21 foram aprovadas por uma esmagadora maioria dos associados presentes na assembleia geral que se realizou esta noite, no Estádio do Dragão. Fernando Gomes, administrador da SAD e vice-presidente com o pelouro financeiro, expôs detalhadamente os números dos relatórios e contas individual e consolidado, tendo estes sido posteriormente votados. Os resultados das contas consolidadas foram positivos em mais de 30 milhões de euros, pelo que foram aprovadas com apenas uma abstenção.No discurso de encerramento, o presidente Pinto da Costa fez questão de garantir aos sócios. "Vamos continuar a lutar para que o FC Porto possa continuar a apresentar contas com resultados positivos como estas", revelou o site do FC Porto.Refira-se ainda que Lourenço Pinto, presidente da mesa da assembleia geral do FC Porto, abriu a reunião com um louvor pelo 35.° aniversário dos Super Dragões, claque que foi fundada a 30 de novembro de 1986.