Contas do FC Porto aprovadas por unanimidade e aclamação

Recorde-se que esta AG vem com um ano de atraso, devido à pandemia, mas mesmo assim os associados encheram o auditório do Estádio do Dragão onde decorreu a reunião magna.A pedido de Lourenço Pinto, que liderou a primeira assembleia desde as eleições de 2020, sucedendo a Matos Fernandes, a reunião não começou sem antes se prestar um minuto de silêncio em memória de Reinaldo Teles.O relatório e contas do clube, referente a 2019/20 e com um resultado líquido negativo de 903 mil euros, foi de seguida detalhado por Fernando Gomes e, na hora de o votar, "nenhum dos associados presentes se absteve ou votou contra, sendo estas aprovadas por unanimidade e por aclamação".Os associados tiveram, então, a palavra, num momento que foi pouco concorrido, para, por fim, o presidente Pinto da Costa usar da palavra e elogiar a postura "gratificante" dos sócios em "tempos tão difíceis"."Terem-se deslocado até aqui é um motivo de grande satisfação e orgulho. Eu e a minha direção tudo faremos para resolver os muitos problemas que ainda temos, sempre com o pensamento em vós e sem esquecer o apoio aqui manifestado presencialmente. Daremos tudo, tudo, tudo pelo FC Porto", prometeu o líder dos dragões.Ainda de acordo com a informação prestada pelos dragões, "durante a tarde, nas horas que antecederam a AG, realizou-se mais uma reunião do Conselho Superior do FC Porto no interior do Estádio do Dragão com o intuito de discutir os temas que marcam a atualidade e o futuro do universo azul e branco".