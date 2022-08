Contributo salta do banco

Três jogos oficiais, nove golos marcados e já dois com influência direta de jogadores que saltaram do banco. Além da assistência de Galeno, no caso para Marcano, que garantiu três pontos contra o Vizela, também Toni Martínez deixou a sua marca, assinando o quinto golo frente ao Marítimo.

Tirando a mudança obrigatória, do jogo da Supertaça com o Tondela para o do arranque da Liga Bwin contra o Marítimo, com Marchesín a dar o lugar a Diogo Costa, Sérgio Conceição apostou sempre o mesmo onze, mas o rendimento dos suplentes utilizados é de realçar. Basta ter em conta que nos três jogos já realizados, o FC Porto marcou sempre golos depois das entradas de Galeno, Toni Martínez e... Stephen Eustáquio, eles que foram sempre suplentes utilizados. Gabriel Veron, de resto, também entrou nos três jogos, mas com o Tondela já não viu nenhum golo em campo...