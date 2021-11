Corona chamado pela seleção mexicana

Jesús Corona foi convocado pelo selecionador mexicano para os jogos frente aos Estados Unidos e Canadá, relativos ao apuramento para o Mundial'2022. O primeiro está agendado para a madrugada do dia 13, em Portugal, enquanto o segundo terá lugar no dia 17.





Não obstante o facto de se encontrar afastado das opções iniciais de Sérgio Conceição no FC Porto, o extremo mantém-se firme entre as escolhas de Tata Martino para os dois derradeiros jogos de apuramento para o Mundial que se vai disputar no Qatar.