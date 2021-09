Corona titular é a 'bomba' do FC Porto para o clássico em Alvalade

Jesús Corona vai avançar no onze do FC Porto, frente ao Sporting, no clássico de Alvalade, cujo pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.





Em breve será oficialmente conhecido o onze dos dragões para a partida da 5.ª jornada da Liga Bwin, mas ainda de acordo com o que apuroutambém é de prever que os colombianos, Mateus Uribe e Luis Díaz, possam avançar de início.No que toca a Corona, Sérgio Conceição acredita que o mexicano pode fazer a diferença, surgindo Toni Martínez como principal candidato a sair do onze. Por esse motivo, Tecatito pode situar-se mais próximo do corredor central.Recorde-se que, no final do jogo do México frente ao Panamá, Corona afirmou que precisa de jogar mais. Confrontado com essa declaração, Sérgio Conceição devolveu assim: "Nós também precisamos que ele jogue mais".