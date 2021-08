Corona já tem nacionalidade portuguesa

Corona exibiu com orgulho o passaporte português nas redes sociais, tendo agora, oficialmente, dupla nacionalidade. O documento, conforme Record escreveu na edição imprensa desta quinta-feira, chegou ontem às mãos do jogador, que, assim, vê aumentarem as possibilidade de rumar ao Sevilha.





A questão de não ser comunitário chegou a ser apontado como um dos motivos para o facto do há muito falado interesse dos andaluzes não se transformar numa proposta oficial pelo mexicano, algo que agora já não se coloca. Contudo, a aproximação do Sevilha ao FC Porto, na semana passada, onde se ficou a perceber que os 66,5 por cento dos direitos económicos de Corona, detidos pelos azuis e brancos, seriam vendidos por 13 milhões de euros, não sofreu qualquer avanço nos dias que se seguiram. Tanto assim é que o Sevilha ainda não apresentou qualquer proposta concreta ao FC Porto pelo internacional mexicano, de 28 anos.