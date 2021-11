Corona na lista de um gigante italiano

Jesús Corona está na lista do Inter Milão para reforçar a sua equipa no próximo verão. A notícia foi avançada pela 'Gazzetta dello Sport', que deu conta do interesses do gigante italiano na contratação do extremo do FC Porto, que está em final de contrato.Para além do internacional mexicano, o Inter Milão está atento a André Onana (guarda-redes do Ajax), Matthias Ginter (defesa do Borussia Mönchengladbach), Alexandre Lacazette e Lorenzo Insigne (avançados do Arsenal e Nápoles, respetivamente).Em relação ao jogador do FC Porto, os italianos referem que é uma boa aposta para jogar num sistema de 3x5x2, já que pode fazer todo o corredor direito.