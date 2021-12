Corona na rota do Sevilha

Jesús Corona parece mesmo ter os dias contados no FC Porto. Com parca utilização nesta primeira metade da época e em final de contrato, o avançado poderá sair já em janeiro. De acordo com informações veiculadas no México, o Sevilha, de Lopetegui, será mesmo o seu destino. Conformetem dado conta, a SAD do FC Porto está disposta a libertar Corona no imediato, nesta que é a última oportunidade de ter algum retorno financeiro, por muito baixo que seja. No México há já quem diga que o jogador e a sua família estão "de malas feitas" para Sevilha, mas há outros pretendentes.