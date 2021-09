Corona: «Tenho de marcar mais golos e criar mais oportunidades»

Marcou o golo que garantiu o empate (1-1) do México frente ao Panamá, ao minuto 76 e foi considerado o MVP da partida. No final da partida disputada na madrugada portuguesa desta quinta-feira, o portista Jesús Corona revelou-se feliz, mas admitiu que há algo a melhorar no seu futebol.





"Tenho de fazer mais golos e criar mais oportunidades, mas vou contente com o resultado", disse o avançado do FC Porto à imprensa mexicana.Sem tocar nas polémicas em que se viu envolvido durante todo o defeso, nem no facto de ter prosseguido no Dragão em final de contrato, Tecatito agradeceu a oportunidade de jogar que lhe foi dada pelo selecionador, apesar de ter tido pouca atividade no início de temporada no FC Porto."Agradeço-lhe porque não estava a jogar e eu necessito de jogar. Creio que fiz duas boas partidas, nas quais continuamos a somar pontos. Estou rodeado por pessoas muito boas, que me apoia bastante e, assim sendo, a única coisa que tenho a fazer é trabalhar e continuar em frente", concluiu o internacional mexicano, que esta época, ao serviço do FC Porto, conta apenas 19 minutos de jogo.