São vários os emails que terão sido alterados, para dar a ideia de que havia um esquema de corrupção no Benfica. Quem o diz é o juiz Carlos Alexandre, que manda Francisco J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães para julgamento. Responde o diretor de comunicação do FC Porto por 13 crimes e arrisca prisão efetiva. O caso segue agora para um tribunal coletivo, ao contrário do que era defendido pelo próprio Ministério Público, que admitia o julgamento num tribunal singular. Um dos exemplos referidos como manipulação para consolidar a ideia de esquema de corrupção dos encarnados é uma conversa que envolve Pedro Guerra e o ex-árbitro Adão Mendes, segundo avança o Correio da Manhã