Cristiano Ronaldo quer ter Pepe como colega de equipa no Al Nassr

Cristiano Ronaldo, adiantou o jornal espanhol Marca esta quinta-feira, quer ter Pepe como colega de equipa no Al Nassr.De acordo com aquela publicação, o defesa central do FC Porto é um dos desejados pelo clube saudita e já foi tema de conversa desde que o avançado chegou a Riade.A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr foi o primeiro passo para a construção de uma grande equipa, abrindo horizontes a outros craques de nível mundial que lhe sigam as pisadas. E Pepe enquadra-se no perfil, até porque é amigo e antigo colega de Cristiano Ronaldo.O avançado e o defesa conheceram-se na formação do Sporting e, depois, partilharam o balneário no Real Madrid e na Seleção Nacional. Agora, podem reencontrar-se no Al Nassr.Recorde-se que Pepe termina contrato com o FC Porto no final da presente temporada e ainda no Mundial do Qatar deu provas de que, aos 39 anos, ainda tem condições físicas e psicológicas para continuar a jogar por mais algum tempo.