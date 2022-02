Custos com o pessoal reduzidos em 12,4 milhões de euros

Apesar do resultado líquido negativo de 10,329 milhões de euros registado no primeiro semestre de 2021/22, a SAD do FC Porto logrou fazer uma redução nos custos com pessoal de 12,4 milhões de euros, quando comparado ao período homólogo anterior, que está relacionada com a ausência de pagamentos de prémios de campeão, já que o título foi para o Sporting, e outros objetivos desportivos.De qualquer forma, estes custos passaram dos 51,228 milhões de euros no primeiro semestre de 2020/21 para 38,784 milhões de euros no presente exercício. O 'corte' mais significativo registou-se nas remunerações de atletas/técnicos, que passou de 38,112 milhões de euros para 27,664 milhões de euros.Ainda dentro do ítem custos com o pessoal, apenas os encargos com as "remunerações do pessoal" subiram ligeiramente, de 3,936 milhões de euros em 2020/21 para 4,381 milhões de euros no primeiro semestre da presente temporada.