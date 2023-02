Da "arbitragem é uma tristeza" ao "tudo correu mal ao FC Porto": a reação à derrota com o Gil Vicente

O FC Porto perdeu com o Gil Vicente por 2-1 no Estádio do Dragão, estando agora a 8 pontos do Benfica. Record ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre o jogo.



Jorge Amaral, ex-jogador: "Um jogo em que tudo correu mal ao FC Porto. A equipa teve uma quebra depois de falhar o segundo golo, o Gil agigantou-se e também beneficiou com as expulsões. A expulsão do João Mário é injusta e o jogo começa a ficar marcado aí.”

Fernando Rio, advogado: "Uma palavra de apreço e de orgulho para os nove jogadores que ficaram em campo. Única nota negativa para o Uribe. Nesta jornada tentaram entregar o título ao Benfica. É só ver o que aconteceu neste jogo e em Vizela. É muito difícil lutar contra o sistema.”

Avelino Oliveira, advogado:“Vale a pena referir os 40 anos do Pepe, maior central português de sempre, o heroísmo do FC Porto a disputar o resultado até ao fim com 9 elementos. Já a arbitragem portuguesa não merece qualquer comentário, apenas profunda tristeza.”