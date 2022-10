Dalot aplaude exibição "surreal" de Diogo Costa e adeptos do Man. United reagem: «Sabes o que fazer!»

Diogo Costa foi uma das figuras da goleada imposta pelo FC Porto, esta quarta-feira, no terreno do Club Brugge (4-0) . O guarda-redes dos dragões defendeu dois penáltis - consecutivos, uma vez que a cobrança foi repetida - e tem despertado várias reações no mundo do futebol, entre as quais a de Diogo Dalot, lateral do Manchester United e antigo companheiro na formação dos azuis e brancos.Ora, se Dalot esteve atento à exibição do guardião do FC Porto - que até aplaudiu com um "Surreal, irmão!" -, quem também não deixou escapar a oportunidade foram os adeptos dos red devils que, nos comentários da publicação, aproveitaram para 'pedir' a contratação de Diogo Costa... no próximo mercado de inverno."Agente Dalot", "O nosso próximo número 1", "Trá-lo para o Manchester United" ou "Sabes o que tens a fazer" são alguns dos comentários que se podem ler no post em questão.