Danilo lembra "choque de realidade" no FC Porto: «Comecei a olhar para Hulk, Moutinho e Lucho González»

Danilo construiu uma carreira recheada de títulos no futebol europeu. Desde 2019 ao serviço da Juventus, passou por Manchester City e Real Madrid antes de chegar a Itália, mas garante que só conseguiu alcançar e manter-se no topo devido ao "primeiro choque de realidade" que enfrentou o FC Porto, onde chegou, em 2012, proveniente do Santos.





"O meu primeiro ano no FC Porto não foi fácil em termos de lesões e de adaptação, tendo em conta o que custei [n.d.r.: 13 milhões de euros]. Não estava a conseguir mostrar o meu futebol da melhor maneira e cheguei à conclusão de que havia algo que não estava a fazer bem. Não me tinham comprado à toa nem para passear. Éramos obrigados a chegar uma hora e meia ante do treino. No Santos, chegava cinco minutos antes e às vezes a malta já estava no campo. No FC Porto tomava café e esperava até começar o treino", começou por contar o internacional brasileiro, em entrevista ao portal 'Goal'."A certa altura deu-me um clique e passei olhar para os jogadores que faziam a diferença, como o Hulk, o João Moutinho e o Lucho González. Eram os mais experientes do plante e transmitiam a identidade do clube. Depois disse para mim mesmo: ‘tenho que fazer o que eles fazem’. Foi o meu primeiro choque de realidade. Comecei a não ficar lá, parado, à espera que o treino começasse e a ir para o ginásio fazer exercícios de agilidade e reforço muscular. No fundo, a usar o meu tempo da melhor maneira", acrescentou o lateral canarinho, de 30 anos.Danilo viria a tornar-se titular indíscutivel do FC Porto, conquistou dois campeonatos nacionais e deixou o Dragão no verão de 2015, a troco de 31,5 milhões de euros, para rumar ao Real Madrid.