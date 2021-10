FC Porto revela mais valia da transferência de Danilo Pereira para o Paris SG

O FC Porto divulgou, no relatório e contas consolidado da SAD de 2020/21, a mais-valia gerada pela opção de compra exercida pelo Paris Sain-Germain para segurar Danilo Pereira em definitivo, uma operação consumada por 16 milhões de euros no final da época após um período de empréstimo.





Ora, a mais-valia é de 12 milhões de euros para a SAD azul e branca, mais precisamente 12.033.100 euros. Os dragões apontam à dedução de quase 3,967 milhões de euros relativamente ao "efeito da atualização financeira das contas a receber a médio prazo originadas por esta transação" e aos "custos com serviço de intermediação prestados pela Gestifute".Os dragões recuperaram ainda a informação já divulgada no relatório referente ao primeiro semestre do exercício passado relativamente às mais-valias de Fábio Silva (25,058 milhões de euros) e Alex Telles (11,2 M€), vendidos ao Wolverhampton e Manchester United, respetivamente.