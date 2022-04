Danny Loader chamado por Sérgio Conceição ao treino da equipa principal

A chamada do avançado da equipa B, Danny Loader, ao treino da equipa principal do FC Porto foi a nota de maior destaque da sessão realizada na manhã desta quinta-feira, no Olival.Quanto ao boletim clínico, esse mantém-se igual ao da véspera, com Wilson Manafá em tratamento, enquanto Bruno Costa e Mateus Uribe realizaram treino condicionado.Os dragões encerram a preparação para a receção ao Vizela esta sexta-feira de manhã e, após o treino, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas para fazer a antevisão, em conferência de imprensa, a essa partida contra os minhotos.