Danny Loader e a estreia pela equipa principal do FC Porto: «É um sonho tornado realidade»

No final do FC Porto-Boavista (4-1) , Danny Loader não escondeu a sua satisfação pela estreia e pelo golo marcado.





"Não consigo descrever como me sinto. Agradeço a Deus pela oportunidade, a todas as pessoas que têm estado comigo e ao FC Porto. Não consigo descrever o que sinto. É um sonho tornado realidade. Quando cheguei cá, olhei para o estádio e disse que queria jogar e marcar cá. Felizmente, aconteceu hoje. O treinador disse para eu me divertir, para correr, para trazer energia e para fazer o meu jogo. Agora quero disputar mais jogos com a equipa principal e marcar mais golos. Quero melhorar e crescer com o FC Porto", disse o jogador ao Porto Canal.