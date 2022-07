Danny Loader passa a Namaso

Daniel Namaso Edi-Mesumbe Loader. É este o nome completo do avançado inglês, de 21 anos, do FC Porto, que fez saber às redações nacionais que irá dar continuidade à sua carreira com o nome profissional de Danny Namaso. No seguimento, o jogador passará assim a ser nomeado pelo nosso jornal, o que acontece de resto já na presente edição, da forma indicada.