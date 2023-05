Danny Namaso deu triunfo ao FC Porto nos descontos: «Precisávamos desta vitória»

Danny Namaso marcou, nos descontos, o golo da vitória (2-1) do FC Porto sobre o Casa Pia, que mantém os dragões na corrida pelo título."Precisávamos desta vitória. Não foi fácil, mas às vezes as coisas não correm tão bem. Apesar disso, demos sempre o máximo para dar a alegria aos nossos adeptos", referiu o autor do golo que deu a vitória ao FC Porto.."É este o espírito que temos de ter até ao fim. A 1.ª parte não foi fácil, mas felizmente conseguimos dar uma resposta melhor na 2.ª parte e chegar à vitória. Temos que dar sempre o máximo até ao fim dos jogos e até ao final do campeonato, será esse o nosso espírito", continuou.Sobre o golo comentou: "Não há tempo para pensar naquele momento. Como avançado, tenho de pensar muito rápido e felizmente consegui marcar este golo importante.""Vamos acreditar até ao fim, ainda não acabou e vamos dar o máximo até ao fim", finalizou.