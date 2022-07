Danny Namaso: «É uma honra para mim jogar nesta equipa»

Danny Namaso estreou-se este sábado, no primeiro jogo oficial da temporada 2022/23, a titular pelo FC Porto, num encontro em que lhe valeu também a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, depois de os dragões derrotarem o Tondela, por 3-0, no Municipal de Aveiro.





Em declarações ao Porto Canal no final do encontro, o avançado inglês mostrou-se honrado por ter sido lançado por Sérgio Conceição, prometendo trabalho "para jogar mais e ter impacto" na equipa."É uma honra para mim jogar nesta equipa, ser parte desta equipa. Vou continuar a trabalhar para jogar mais e ter impacto. Quero dizer obrigado ao míster, ao staff, aos companheiros e adeptos pela confiança que têm em mim", começou por dizer o ponta de lança, continuando: "É fantástico vencer. É um sentimento fantástico, com tantos adeptos aqui connosco. Agradeço muito a Deus."Já sobre as perspetivas para a nova época, Danny Namaso vincou: "Somos o FC Porto, por isso temos de apontar ao mais alto que há. Temos de procurar ganhar tudo. Fizemos uma boa pré-época e espero que possamos fazer uma grande temporada."