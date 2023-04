Danny Namaso elogia Sérgio Conceição: «Tem-me ajudado imenso»

Em época de estreia na equipa principal do FC Porto, Danny Namaso não tem dúvidas quanto ao impulso que Sérgio Conceição tem dado à sua curta carreira e fez questão de o vincar em entrevista à Betano."Tem sido muito bom, uma experiência diferente para mim. O míster sabe o que quer dos jogadores e, na maioria das vezes, consegue obter isso. Tem-me ajudado imenso. Fala muito connosco, sobre o que podemos evoluir e isso é essencial", considerou o avançado inglês.No FC Porto, Namaso começou na equipa B e subiu à principal onde tem aprendido com a maior experiência de Taremi, Evanilson e Toni Martínez, que são colegas de posto, mas também com o veterano e capitão Pepe. "Sim, claro. Aqui, os jogadores aprendem um com os outros todos os dias e não necessariamente com colegas da tua posição. O Pepe é um grande exemplo, todos na equipa olham para ele e para o que ele faz, para tentarmos aprender", prosseguiu.A viver um sonho na principal equipa portista, Namaso quer ajudar a equipa a conquistar mais títulos e admite que a eliminação da Liga dos Campeões, nos oitavos de final, às mãos do Inter Milão ainda lhe dói na alma."Se merecíamos passar? Sem dúvida, a 100 por cento. Algo falhou nesse dia, não sei o quê. Mas merecíamos passar, mostrámos isso ao longo dos dois jogos. Ainda dói, a esta distância. Penso que podíamos ter feito uma campanha muito boa na Champions", rematou.