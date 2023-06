Danny Namaso mantém forma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de uma primeira época completa na equipa principal, Danny Namaso está a trabalhar para se poder afirmar em definitivo no FC Porto e nem nas férias tem deixado de trabalhar. Vem sendo uma constante os vídeos partilhados pelo inglês na sua conta de Instagram a ‘dar no duro’ para manter a forma física. A meta é apresentar-se no Olival na máxima força.