Danny Namaso: «Não tenho palavras para esta derrota»

Após o desaire por 4-0 do FC Porto frente ao Club Brugge , Danny Namaso deu voz à desilusão dos azuis e brancos."Estou feliz pela minha estreia [na Champions], mas não podemos ter jogos como o de hoje. No FC Porto é impossível. Na 1ª parte jogámos bem, mas tivemos azar no penálti. Na 2ª parte eles marcaram dois golos em sete minutos e foi difícil para os jogadores que entraram. No entanto, temos de continuar a trabalhar. No próximo jogo temos de ser melhores. É difícil dizer o que falhou, fomos inferiores em todo o campo. Não tenho palavras para esta derrota. Temos de levantar a cabeça e não deixar que esta derrota nos defina. Temos um bom espírito e temos de nos manter juntos", referiu à ELEVEN.