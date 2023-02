Danny Namaso: «O mais importante para nós era passarmos às 'meias'»

Danny Namaso destacou o apuramento do FC Porto para as meias-finais da Taça de Portugal, depois do triunfo por 1-0 em casa do Académico de Viseu.

"Este é um estádio difícil porque o Académico de Viseu tem muito boa equipa, mas a coisa mais importante para nós era passar às meias-finais e felizmente conseguimos", começou por dizer o avançado, à Sport TV, apontado agora ao clássico com o Sporting: "Agora estamos prontos para domingo. Sabemos que é um desafio muito importante, como todos são, mas estamos prontos."