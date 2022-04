"Dar o litro" é receita de Fábio Cardoso

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fa´bio Cardoso (@fcardoso6)

A prova de que o calendário do FC Porto está mais aliviado, mas a exigência não, encontra-se na mensagem do vídeo promocional, partilhado nas redes sociais e relacionado com um dos patrocinadores dos dragões, que tem Fábio Cardoso como protagonista.O central falou do seu dia a dia de trabalho e até da importância do descanso nas atividades profissionais mais físicas, como é o caso, rematando com a receita para o efeito: "Por muita inspiração e talento que se tenha, é preciso dar sempre o litro. Manter o foco, dar o máximo, trabalhar bastante e abdicar de tudo aquilo que não faz bem ao corpo."