Dava boleias a Otávio no Brasil e deixa elogios apesar da expulsão: «Eu sabia que ele ia incomodar» Nei jogou com o médio do FC Porto no internacional e garante que o português é um jogador "leal" e "tranquilo"





• Foto: Lusa