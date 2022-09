David Carmo: «A remar para o mesmo lado»

Somada a 2ª vitória consecutiva na Liga Bwin, David Carmo não vê a hora da equipa reagir à derrota sofrida para a Champions, em Madrid. Apesar das dificuldades, o central está com boas sensações.

“É a melhor competição de clubes do Mundo, mas estamos confiantes. Acabámos de vir, agora, de uma boa vitória. Em Madrid também fizemos um jogo muito bom, que o resultado não acompanhou, mas estamos confiantes”, disse, ao Porto Canal, com a ambição de “vencer todas as provas” em que o FC Porto está inserido, mas nem por isso a olhar demasiado ao longe: “Vencer todos os jogos, mas jogo a jogo. Temos de ter essa mentalidade. Temos um grupo fantástico e estão todos a remar para o mesmo lado, que é para as vitórias e para os títulos.”

Sobre o recente triunfo sobre o Chaves, David Carmo destacou “a força extra” que o regresso ao Dragão ofereceu à equipa e mostrou-se particularmente feliz por um facto do encontro mais relacionado com as suas funções: “Conseguimos a vitória e sem sofrer golos. Foi da melhor forma possível.”