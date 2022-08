David Carmo e a experiência no Benfica: «Se calhar ter saído foi o melhor que me aconteceu...»

Bem antes de explodir em Braga, David Carmo teve uma passagem de duas épocas pelo Seixal, onde vestiu a camisola do Benfica nos escalões de formação entre 2011 e 2013. Uma experiência sem sucesso, mas que o ajudou a crescer, conforme confidenciou em entrevista à revista 'Dragões'."Tive um atraso no crescimento e fiquei para trás em termos físicos relativamente aos meus colegas. Admito que não estava ao mesmo nível e, se calhar, ter saído de lá foi a melhor coisa que me aconteceu", referiu o central, de 23 anos, explicando ainda a importância do pai para que não se tivesse ido muito abaixo: "Passava lá os dias todos, a minha vida era aquilo, os meus amigos também... Custou-me muito mas mais pelo lado fora do futebol. Só que o meu pai nunca me deixou ir abaixo e disse-me que, se eu tivesse que ser jogador, não tinha de ser só ali. Há 1001 clubes e oportunidades, só dependia de mim, e deu-me força para continuar o meu trabalho."Depois do Seixal, voltou a casa para representar a Sanjoanense, antes do salto para o Sp. Braga. "Foi tudo muito rápido e inesperado. Eu ainda era um bocadinho ingénuo e limitava-me a andar pelo futebol. Não estava nada à espera, aconteceu de um momento para o outro. A faltar um ou dois meses para acabar a época já sabia que ia para o Sp. Braga, porque nessa altura não existiam contratos, era tudo por boca", contou David Carmo.