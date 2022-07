David Carmo e a transferência para o FC Porto: «Senti que era o sítio certo logo desde o início»

Um dia depois de ser oficializado como reforço do FC Porto até 2027, David Carmo concedeu esta quarta-feira a primeira entrevista como jogador dos dragões, já com a camisola do clube vestida, com o balneário da equipa a servir de pano de fundo para aquela que foi a sua 'apresentação' aos adeptos.





"É orgulho, um privilégio poder partilhar este espaço com os melhores jogadores do campeonato português e a nível nacional. Espero passar muitos bons momentos aqui, festejar muito com eles. E estou muito, muito feliz por estar aqui."

O que esperas conseguir fazer/conquistar com esta camisola e dentro do estádio do Dragão

"Espero ser muito feliz, espero conquistar muitas coisas. Vou fazer por isso e dar sempre o máximo de mim para conquistar isso e ser feliz."

Como viste estes últimos meses com o interesse do FC Porto em crescendo?

"Eu senti que era o sítio certo logo desde o início, mal tive essa informação, e quis muito até agora, até estar concluído. Estava muito focado e tinha muito querer em vir aqui e representar o FC Porto."

O que podes trazer?

"O que eu posso trazer é aquilo que eu também me obrigo a mim próprio, que é vontade e ser mais um jogador do grupo, poder ajudar seja de que maneira for e lá está, espero também conquistar muitas coisas com eles [companheiros]."

Camisola versão Liga dos Campeões

"É o sonho de qualquer jovem jogador. Sempre ouvimos falar da Champions e dos grandes jogos, grandes disputas entre os melhores clubes europeus, e poder fazê-lo pelo FC Porto é um orgulho enorme. Principalmente, pelo meu país. Estou ansioso para que esse momento chegue."

Estádio do Dragão

"Principalmente como pessoa, muito mais maduro, com muito mais noção da vida e do mundo em que estou inserido também. Sinto-me mais preparado para estar do lado da casa e dar o meu contributo da melhor maneira."

Sérgio Conceição e a exigência do treinador

"Sem ter trabalhado com ele pessoalmente, consigo perceber pelos resultados que o FC Porto tem tido nos últimos anos, pelo contributo que tem dado ao clube nos últimos anos, e também estou muito ansioso porque partilho também essa mentalidade de intensidade, de dar sempre o máximo, e acho que isso, mais do que a qualidade, acaba por fazer a diferença no fim. Estou muito ansioso."

Já conversou com alguns companheiros de equipa?

"Sim, agora no estágio da Seleção conversei com o Pepe e com o Otávio. Não conversei muito, mas gostei e deu para perceber bem que são seres humanos bons e com quem me identifico. Agora, poder partilhar o clube e estas épocas, se Deus quiser, com eles também, estou muito feliz por isso."



Possível parceria com Pepe



"Eu procuro muito também, para além da experiência, aquilo que é o partilhar o campo, o balneário, se calhar a vida social com ele e aprender muito. Já é um jogador conceituado, já pisou grandes palcos, já conquistou muita coisa e acho que são esses exemplos para os quais temos de olhar. É um exemplo para mim e estou pronto, principalmente para aprender."



Posição tem feito muita história no FC Porto, representada por grandes nomes



"Sim, procuro alcançar isso principalmente pelo coletivo. Procuro dar o meu contributo para podermos conquistar coisas e podermos festejar muito. Aí sim, seria um privilégio estar dentro desse lote de grandes centrais que o FC Porto já teve, mas desde já é um orgulho enorme partilhar e um dos defesa-centrais do FC Porto."



Ansiedade por chegar ao FC Porto



"Acho que é tudo uma ansiedade positiva, se não estivesse a sentir não era muito bom. Estou ansioso, agora que estou com a camisola vestida, de pisar este estádio e poder chamar este clube de casa acrescenta também outra confiança ao jogador para poder representar o clube."



Estádio do Dragão e o apoio dos adeptos e como espera que seja o 1.º jogo



"Vai ser diferente agora como colega dos adeptos também, a representar o mesmo clube e o mesmo símbolo. Estou muito ansioso e sinto que vai ser muito bom porque também é isto que eu amo no futebol, o que une as pessoas e as famílias. Do outro lado também senti bem o que são os adeptos do FC Porto, o que representa também a cidade. E agora poder estar com eles e poder ir daqui para a frente com eles é muito gratificante. Tenho muita vontade de ir com eles e juntos conquistarmos muitas coisas."



O grande desafio como jogador do FC Porto



"Acho que o desafio é igual para qualquer jogador que representa um grande clube como o FC Porto, tenho os olhos apontados a mim, gosto disso, e sinto que isso vai ajudar-me a crescer como jogador e como pessoa."



Cinco anos de contrato: expectativas



"Disputar principalmente hoje as competições em que nós estamos e como eu levo a vida, passo a passo, jogo a jogo, semana a semana, dar sempre o melhor de mim e estar sempre comprometido a 100% com o clube", terminou.