David Carmo e adeptos chamados à pedra: Conceição não deixou nada por dizer

O FC Porto saiu de Bruges com o apuramento para os ‘'itavos' da Champions no bolso – "um dos objetivos da época", segundo admitiu Conceição – e com uma vitória gorda e bastante convincente. Ainda assim, o treinador fez questão de deixar dois reparos no final do encontro: um a David Carmo, que cometeu o penálti que Diogo Costa impediu de resultar em golo; e outro aos adeptos, que reagiram de forma lamentável depois do jogo com este mesmo Club Brugge no Dragão.

"O momento-chave deste jogo podia ser o David Carmo e, sinceramente, para mim não é normal a este nível, no campeonato ou nas provas internas, um jogador cometer um erro do género. Eu desculpo tudo, erros técnicos, às vezes situações em que o jogador quer dar o melhor e ter de levar o vermelho porque alguém vai para a nossa baliza porque quer defender o grupo de trabalho, mas desta forma aceito com mais dificuldade", apontou Sérgio Conceição aos microfones do Porto Canal, deixando para a conferência de imprensa o recado a quem apedrejou o carro da sua família.

"No futebol muda tudo muito rápido. O que tem de mudar é a determinação e ambição. Quero dedicar esta vitória à minha família. Esta vitória não é motivo para porem flores em cima, nem no Dragão era para nos apedrejarem. Trabalho sempre dessa forma, há situações em que ficamos frustrados ou desiludidos. Não podemos chegar ao limite e ao exagero do que aconteceu. Nunca mais vou esquecer o que aconteceu à minha família, nem que vivesse 300 anos. Esta vitória é para os meus filhos e para a minha mulher."