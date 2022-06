David Carmo é prioridade para Sérgio Conceição: já decorrem conversas com António Salvador

David Carmo, de 22 anos, é a prioridade de Sérgio Conceição para o reforço do eixo defensivo. Foi esse o nome que indicou a Pinto da Costa, tratando-se de um desejo que impõe uma missão muito complicada para a SAD, que já se encontra em conversações com António Salvador no sentido de baixar as exigências financeiras arsenalistas e encontrar soluções para desbloquear este dossiê urgente.O Sp. Braga recusou liminarmente uma proposta de 12,5 milhões de euros apresentada pelo Wolfsburgo e, na senda do interesse do Liverpool, que tentou em 2021 o empréstimo por 4 milhões com opção de compra de mais 20, apontou a uma venda na casa dos 30 milhões, impulsionado pela valorização provocada pela chegada de Carmo à órbita da Seleção Nacional.Trata-se de uma verba estratosférica que configuraria um novo recorde de aquisição por parte de qualquer clube português, ainda por cima ocorrendo no mercado interno e superando os 25,020 milhões declarados pelo Benfica na compra de Darwin ao Almeria.Todavia, e mesmo tratando-se de uma linha de atuação surpreendente face às vendas de Vitinha e Fábio Vieira para fazer frente à crise financeira que deixaram as redes sociais azuis e brancas em polvorosa, o facto é que o FC Porto já tinha noção de que teria de investir na contratação de um ou dois centrais. Conceição indicou David Carmo e insistiu na continuidade de Mbemba, mas a SAD só está na luta pelo defesa dos guerreiros do Minho.O faseamento do pagamento, uma eventual partilha de mais-valias e a inclusão de jogadores no acordo podem ser fatores de viabilização na perspetiva do FC Porto, mas tudo indica que, tal como sucedeu primeiro com Paulinho para o Sporting e agora com Ricardo Horta para o Benfica, António Salvador não irá facilitar a vida aos dragões até pela noção de que David Carmo, cotado em 15 milhões de euros no Transfermarkt e representado pela Proeleven de Carlos Gonçalves, tem mercado no estrangeiro.Todavia, essa certeza e o potencial de crescimento do jogador são também os pontos fortes que sustentam o que poderia parecer uma loucura do FC Porto, mas que pode tornar-se mais racional se Carmo contribuir para a conquista de títulos e vier a ser vendido por uma verba substancialmente superior.Certo é que, mesmo tendo em boa conta alguns dos centrais que estavam identificados pela SAD em mercados como o sul-americano, Conceição foi assertivo ao indicar David Carmo pelo que, depois de contrariar os desejos do técnico ao vender Vitinha, o FC Porto vai tentar compensar o técnico com um reforço de vulto para a defesa.