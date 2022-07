David Carmo é reforço do FC Porto

Ricardo Horta e David Carmo já se apresentaram ao trabalho no Sp. Braga



David Carmo vai ser jogador do FC Porto. A SAD azul e branca e o Sp. Braga chegaram a acordo pela transferência do central, de 22 anos, num negócio que levará os campeões nacionais a investir uma verba superior a 20 milhões de euros. As condições finais serão comunicadas à CMVM.De acordo com as informações recolhidas por, a transferência será tornada oficial ainda esta segunda-feira ou, na pior das hipóteses, durante o dia de amanhã.David Carmo tem alinhavado com os dragões um contrato válido por cinco épocas, ou seja até junho de 2027. Fica apenas a faltar confirmar a percentagem que caberá ao Sp. Braga numa eventual futura venda.