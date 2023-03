David Carmo é titular na equipa B do FC Porto

David Carmo está de volta à titularidade, mas no FC Porto B. O defesa central contratado ao Sp. Braga, no último verão, por 20,2 milhões de euros, ficou ontem na bancada em Chaves e, este domingo, foi aposta inicial de António Folha na receção ao Mafra, da 23.ª jornada da 2.ª Liga.Recorde-se que, frente ao flavienses, Marcano completou uma série de cinco cartões amarelos e vai falhar a receção ao Estoril na próxima jornada da Liga Bwin. David Carmo tem, assim, a oportunidade de recuperar terreno, ganhar ritmo e voltar ao onze de Sérgio Conceição na próxima ronda.Por outro lado, também Gonçalo Borges, que ontem não saiu do banco contra ao Chaves, também integra o onze de António Folha para este duelo com o Mafra.