David Carmo e Uribe em alerta amarelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o passar das jornadas da Champions começam a surgir os castigos e o primeiro portista a ver-se afastado da equipa é João Mário, que viu o terceiro cartão amarelo em Leverkusen. No entanto, há mais dois jogadores que estão em risco de exclusão para a última ronda da fase de grupos. São eles David Carmo e Mateus Uribe. Se forem admoestados em Bruges ficam imediatamente impedidos de defrontar o Atlético Madrid, na próxima semana, na jornada de todas as decisões nesta competição.

O eventual afastamento de qualquer um desses habituais titulares seria um problema para Sérgio Conceição. No caso de David Carmo, há que lembrar a ausência de Pepe, o que deixaria o técnico limitado a Fábio Cardoso e Marcano para o centro da defesa. Já relativamente a Uribe, trata-se de um elemento fundamental na estrutura da equipa, com características que fazem dele um dos líderes em campo.