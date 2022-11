David Carmo fora dos 18 pela primeira vez por opção técnica

David Carmo não consta dos 18 jogadores que Sérgio Conceição escolheu para o dérbi da Invicta, frente ao Boavista. É a primeira vez que o central, de 23 anos, não faz parte dos eleitos por opção técnica, uma vez que nas outras três ocasiões que não entrou na ficha de jogo foi por estar a cumprir suspensão. Aconteceu nas duas primeiras jornadas do campeonato e na derradeira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.Uma consequência direta do regresso de Pepe, que vai sentar-se no banco de suplentes. Com Fábio Cardoso e Iván Marcano a titulares, David Carmo, que custou 20 milhões de euros no início desta época, fica de fora das opções.