David Carmo iliba Díaz quando se lesionou mas admite: «Eu é que me lixei e fiquei mal no lance»

Num duelo entre Sp. Braga e o FC Porto, em 2020/21, David Carmo acabou por partir a tíbia e o perónio na sequência de um lance disputado com Luis Díaz. O que se seguiu foi um longo calvário, muitas vezes difícil de lidar, mas o central português não culpa o colombiano pelo sucedido."Não. Eu sempre disse isso, até a amigos próximos que possam ter pensado em vingança. Depois da lesão houve fases, quando a recuperação não estava a correr tão bem, que eu pensei: "No meio daquilo tudo, eu é que tive de me lixar e fiquei mal no lance". Mas é futebol, vou para o campo, quero ganhar e, como tudo na vida, há consequências. Estamos todos sujeitos a lesões e momentos difíceis. Calhou-me a mim e só tive de fazer o meu trabalho para recuperar da melhor maneira", considerou em entrevista à revista 'Dragões', lembrando que questionou várias coisas nesse período."Houve fases da lesão em que comecei a pensar para além do futebol e no que faria se não voltasse a dar. Felizmente tenho uma pessoa ao meu lado que me ajuda muito, tenho pais que me ajudam muito e amigos com quem posso sempre contar. Houve alturas em que fui abaixo e eles levantaram-me", recordou.A verdade é que voltou ao ativo na época passada e fê-lo tão bem que acabou por dar o salto para o FC Porto. "É muito mental. Muito mais do que os fisioterapeutas, que estão sempre disponíveis e são uma ajuda enorme, acho que nós próprios temos de ser muito fortes e pensar somente no objetivo: voltar a jogar num estádio cheio e ganhar títulos. Essa tem de ser a nossa maior motivação e tem de estar sempre na nossa cabeça", vincou.